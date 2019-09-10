ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS adaylarının ek yerleştirme tercih süreçlerine yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, YKS ek tercihleri 11 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Kaynak: AA