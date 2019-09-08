Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, yaptığı açıklamada, "Greve, Ürdün'deki tüm okullardan yüzde yüz katılım oldu." dedi.

Nedim, öğretmenlerin sendikanın kararı doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "maaşlarda gereken artış yapılıp, talepleri yerine getirilene ve itibarları iade edilene kadar" grevi sürdüreceklerini ifade etti.

Ürdün Milli Eğitim Bakanlığından ise sendikanın açıklamalarına ve bugün başlayan greve ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara, dünkü açıklamasında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve perşembe günü düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar pazar gününden itibaren hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini ve süresiz greve başlayacaklarını bildirmişti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına, hak edilen yüzde 50 zammın yapılması talebiyle perşembe günü gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA