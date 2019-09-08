Dorian Kasırgası, Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesini etkisi altına aldı.

Kategori 2 seviyesinde etkili olan kasırga sonucu, yüksek binalar arasında bulunan bir vinç binaların üstüne yıkıldı.

O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, Bahamalar'da büyük hasara neden olmuş ve binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Kasırganın bugün Kanada'nın en doğusundaki bazı bölgeleri etkiledikten sonra hızını kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA