Dünya
Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem08 Eylül 2019 Pazar 06:30 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 06:33
Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatı kesimindeki Sıçuan eyaletine bağlı Neyciang kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin ardından, ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: çin deprem Çin Deprem Ağları Merkezi neyciang