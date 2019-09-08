Eğitim
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı08 Eylül 2019 Pazar 14:44 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 14:46
2019'un ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bugün yapıldı. 41 il ve 47 merkezde düzenlenen sınava 73 bin 779 aday girdi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara İngilizce'nin yanısıra Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinden 80 soru yöneltildi, 180 dakika süre tanındı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek.
Yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ise Aralık ayında yapılacak.
Kaynak: TRT Haber
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