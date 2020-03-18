ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS başvuruları 6 Şubat’ta başlamış ve 3 Mart tarihi ile bitmişti.

Başvuruyu kaçıran ya da YKS’ye girmeye karar veren adaylar 18 Mart 2020’den 19 Mart 2020 saat 23:59’a kadar başvuru yapabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

YKS’ye başvuru yapmak isteyenlerin "ais.osym.gov.tr" adresine ÖSYM bürolarından aldıkları şifre ile giriş yapması gerekiyor. "https://www.turkiye.gov.tr/osym-aday-islemleri-sistemi" linkini kullanarak e-Devlet üzerinden de giriş yapmak mümkün.

Giriş sonrası İşlemler menüsünden Başvuru Sürecindekiler kısmına tıklayarak YKS 2020 için başvuru yapabilirsiniz.

Geç başvuru ücreti ne kadar?

Anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM’ler veya internet bankacılığı kullanarak ödeme yapılabiliyor. Ayrıca ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden de ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri(TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)