2019'da 8 bölgede düzenlenen, 2020'de COVID-19 salgını sebebiyle 4 bölgede gerçekleştirildikten sonra ara verilmek zorunda kalınan Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, bu yıl 11 bölgede ve ek olarak ilk kez Ankara'da düzenlenecek.

Etkinlik, yüz binlerce gencin işverenlerle buluşturulmasına ve istihdam olanaklarından faydalandırılmasına aracılık etmenin yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan buluşmasını sağlayacak.

Fuarlar, 11'i ev sahibi olmak üzere toplam 151 üniversitenin iş birliğinde meslek odaları, binlerce kamu ve özel sektör kurum/kuruluşunun ve genç istihdamında en büyük paya sahip olan KOBİ'lerin katılımı ile gerçekleşecek.

Sırasıyla Samsun, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Adana, Kayseri, Isparta, İzmir, Tekirdağ ve Bolu'da devam edecek fuarların finali Ankara'da yapılacak.

Yetenekli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor

İşveren ile öğrenci arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldıran fuarlar ile gençlerin, işverenlerle birebir temas kurmasına fırsat sağlanırken; fuarlarda düzenlenecek iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları ile iş hayatına yönelik deneyimler kazanmaları da destekleniyor.

Bu imkanları yakalamak için gençlerin sadece çevrim içi platform Yetenek Kapısı üzerinden işverenlerce açılan yüzlerce etkinlikten bölümlerine ve ilgi alanlarına uygun olanlara başvurmaları gerekiyor.

Fuarlar üniversiteli gençlere sağladığı imkanların yanı sıra hem kamu kurumlarının hem de özel sektör kuruluşlarının yetenekli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor.

Tüm süreçler Çevrim İçi Yetenek Kapısı üzerinden yürütülüyor

Fuarlara katılım sağlamak isteyen gençler, tüm süreçleri Yetenek Kapısı üzerinden takip edebildiği gibi hem fuara katılım kayıtlarını hem de fuar kapsamında planlanan tüm iş-staj mülakatları ve özel etkinlik başvurularını sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Bu nedenle gençlerin, kendilerini en doğru şekilde ifade etmelerine olanak sağlayan Platformdaki profillerini eksiksiz olarak doldurmaya özen göstermeleri önem taşıyor.

Kurum ve kuruluşlar, başvuran gençlerin profillerini inceleyerek onları Yetenek Kapısı üzerinden paylaştıkları iş/staj mülakatlarına ve çeşitli etkinliklere davet ediyor.

"Çocuklarımıza fırsat sağlamamız gerektiğine inanıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan gençlerin eğitimden profesyonel hayata geçişlerini desteklemenin ve onları fırsat eşitliği temelinde istihdam imkanları ile buluşturmanın son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak bu noktadan hareketle pek çok proje ve aracı hayata geçirdik. Bunlardan biri ve aslında ilk hayata geçirdiğimiz proje de Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları. Gençlerimiz kendilerine güveniyor ve aldıkları eğitimlere, beceri ve yeteneklerine en uygun geleceğe erişmek için planlar yapıyorlar. Biz de ülkemizin kalkınma vizyonu ve hedefleri doğrultusunda en değerli varlığımız olan gençlerimizin bu planlarına ulaşabilmeleri için fırsatlar sağlamak ve her birine birer yetenek olduklarını hissettirmek gayretindeyiz. Kendilerini, yeteneklerini keşfetsinler ve beceriye dönüştürebilsinler. Sonra da bu beceriler doğrultusunda hak ettikleri bir alanda iş sahibi olsunlar. Amacımız bu. Yetenekli gençlerimizin fırsat bulduğu, kendi ideallerini gerçekleştirebildiği bir gelecek inşa ediyoruz. Çocuklarımıza fırsat sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de yurdumuzun her bölgesinde gerçekleştirdiğimiz kariyer fuarlarıyla gençlerimize, reel sektör beklentilerini doğrudan işverenlerden öğrenme ve kendilerine istihdam olanağı sağlayacak her ölçekteki kurum ve kuruluşu yakından tanıma fırsatı sunuyoruz."

"Kamu ve özel sektörün nitelikli insan kaynağına erişimini destekliyoruz"

İşverenlerin ve özellikle ekonomimizin bel kemiği KOBİ'lerin nitelikli insan kaynağına erişmelerine, gençler arasındaki bilinirliklerinin artırılmasına ve ihtiyaç duydukları yeteneklere ulaşabilmelerine katkı sunduklarını kaydeden Atay, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz süreçte ülkemizin üretimi ve ihracatı önemli oranda artıyor, ciddi bir atılım mevcut, dolayısıyla istihdamın artması da beklenen bir durum. Biz, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları ile işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile doğrudan buluşmasına aracılık ediyor, böylece üretimdeki artışın sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Hem gençlerimize hem de işverenlerimize sağladığımız bu desteği vermeye devam edeceğiz."

Gençlere sundukları imkanlardan bir diğerinin ise iki yıldır başarıyla sürdürdükleri Staj Seferbirliği Programı olduğunu belirten Atay, programın kapsamını bu yıl Türkiye'nin istihdam politikaları doğrultusunda genişletip adını da Ulusal Staj Programı olarak değiştirdiklerini vurguladı.

2022 başvurularının açıldığını ve bölgesel kariyer fuarlarının bu süreçteki önemini de hatırlatan Atay, tüm kamu kurumlarının kısa dönemli staj olanaklarını yalnızca Ulusal Staj Programı üzerinden sunduğunu, gençlerin Bölgesel Kariyer Fuarları esnasında bu kurumlar ile bir araya gelerek staj imkanları ve staja kabul kriterleri gibi pek çok konuda doğrudan bilgi alıp birebir temas kurabileceklerini kaydetti.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2-3 Mart'ta Samsun'da, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 4-5 Mart'ta Trabzon'da, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 7-8 Mart'ta Erzurum'da, Güneydoğu Kariyer Fuarı 9-10 Mart'ta Elazığ'da, İpekyolu Kariyer Fuarı 11-12 Mart'ta Gaziantep'te, Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı 14-15 Mart'ta Adana'da, İç Anadolu Kariyer Fuarı 16-17 Mart'ta Kayseri'de, Güney Kariyer Fuarı 18-19 Mart'ta Isparta'da, Ege Kariyer Fuarı 21-22 Mart'ta İzmir'de, Trakya Kariyer Fuarı 23-24 Mart'ta Tekirdağ'da, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı 25-26 Mart'ta Bolu'da yapılacak.

Ankara Fuarına ilişkin bilgiler ise ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.