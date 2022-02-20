Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentli çocukların yabancı dil eğitimi alması için Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) ile dil eğitimine yönelik protokol imzalandı.

Bu kapsamda, 5 aile yaşam merkezinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 3 ay boyunca ücretsiz İngilizce dil eğitimi verilecek.

Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan aile yaşam merkezlerinde başlatılan eğitimler, hafta sonları gerçekleştirilecek.