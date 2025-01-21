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Eğitim
AA 21.01.2025 14:20

Yerli ve milli zeka testi "Türk Ulusal Zeka Ölçeği" tanıtıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) kapsamında geliştirilen, ilk yerli ve milli zeka testi Türk Ulusal Zeka Ölçeği'nin (TUZÖ) tanıtımı yapıldı.

Yerli ve milli zeka testi "Türk Ulusal Zeka Ölçeği" tanıtıldı
[Fotograf: DHA]

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmasına, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyerek başladı. Tekin, "Ülkemize, milletimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Türk Ulusal Zeka Ölçeği'nin geliştirilmesi sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Tekin, özel yetenekli bireylerin tespit edilmesinde Türkiye'nin eksiklik yaşadığını söyledi. Bakan Tekin, bu eksikliğin giderilmesi için başka ülkelerde geliştirilen testleri satın almanın maliyetinin yüklü olduğunu vurguladı.

Satın alınan testlerin, Türkiye'de kişilerin yetişme koşullarına ve yeteneklerine göre geliştirilip geliştirilmediğinden emin olmadıklarını belirten Tekin, bu testlerin ölçülmek istenen unsurları bilimsel biçimde ölçüp ölçmediğinden de kuşku duyduklarını ifade etti.

Tekin, "'Acaba bu test kitleri sayesinde bir veri transferi yaşanıyor mudur?' gibi endişeler zihnimizde sürekli varlığını koruyor. Dolayısıyla, bu testler ve bu testlerin uygulanma süreçlerinde, bu konuyla ilgili kafamızı karıştıran, bizi rahatsız eden bir sürü husus vardı. Bunu gündemimize aldık. 'Nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz?' diye başlayan bir süreç ve bugün itibarıyla bu süreç nihayete erdi" diye konuştu.

Projenin paydaşlarına ve destekleyicilerine teşekkür eden Tekin, "Bu sadece bizim için değil, aynı zamanda bu konuda birlikte hareket edebileceğimiz, bizimle aynı coğrafyaya ve aynı kültüre mensup farklı ülkelerdeki öğrencilerin de dahil olabileceği bir test süreci olacak. Bu da Türkiye'yi bilhassa bu konularda önemli bir merkez haline getirecek" ifadelerini kullandı.

"Artık ülkemiz, kullanıcı değil bir test üreticisidir"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Sirel Karakaş ise TUZÖ'nün 13 geniş zeka alanı altında düzenlenen ve 37 zeka alanını kapsayan alt testlerden oluştuğunu söyledi.

Ölçeğin milli ve özgün olduğuna, sosyal ve kültürel ögeler göz önüne alınarak hazırlandığına işaret eden Karakaş, "Artık ülkemizde zeka, üstün bilimsel ve psikometrik özelliklerde olan, sosyal ve kültürel ögeleri de içeren bir testle ölçülecektir. Ülkemiz, zeka testi açısından dışarıya bağımlı olmaktan kurtulacaktır. Artık ülkemiz kullanıcı değil bir test üreticisidir. Dolayısıyla test üreticiliği pazarında önemli bir aktör haline gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da öğrencileri sadece geleneksel üslupla değil teknolojinin bütün imkanlarını dikkate alarak eğittiklerini vurgulayarak, ölçeğin hem kağıt kalem hem de bilgisayar uygulamalı bir test olarak geliştirilmesine özen gösterdiklerini ifade etti.

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