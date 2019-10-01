Eğitim
YDUS başvuruları 1 Kasım'da başlayacak01 Ekim 2019 Salı 16:19 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 16:22
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 1-11 Kasım'da alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvurularının 1-11 Kasım'da alınacağı bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adaylar, 22 Aralık'ta yapılacak 2019-YDUS için başvurularını 1-11 Kasım'da yapacak.
Sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YDUS Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Kaynak: AA
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