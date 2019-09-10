YDS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı10 Eylül 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 11:02
8 Eylül'de uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 8 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sınava katılan adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.
Kaynak: AA