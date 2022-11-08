Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
23 Ekim'de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Ekim'de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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