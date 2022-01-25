Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, her geçen gün ilginin arttığı satranç sporunun, 4-5 yaşından 80 yaş üstüne kadar herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir branş olduğunu söyledi.

Satranç oynamanın alzaymır, demans gibi hastalıklara yakalanmayı geciktirdiğine dair akademik çalışmalar olduğuna işaret eden Tulay, federasyon olarak satrancı ülkenin en ücra köşesine kadar taşımak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Satrancın oynanacağı alanların da genişlediğini vurgulayan Tulay, sevgi ve çocuk evlerine satranç sınıfları açtıklarını, görme engelliler için Gören Eller Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Tulay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde de satranç eğitim salonu açtıklarını hatırlatarak, TBMM ile protokol imzalayarak, Meclis bünyesinde ilk satranç turnuvasını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

TBMM'de satranç eğitim salonları açacaklarını, isteyen milletvekili ya da meclis personelinin satranç öğrenebileceğini aktaran Tulay, belirli periyotlarda düzenleyecekleri turnuvalarla gençleri meclisin çatısı altında buluşturacaklarını anlattı.

"Velilerimiz de satrançla ilgilenmeli"

Ailelerin ve çocukların satranç oynamasının başarıya da katkı sağlayacağına dikkati çeken Tulay, şöyle devam etti:

"Yarıyıl tatili dolasıyla velilere seslenmek istiyorum, çocuklarınızın satranç sporuyla tanışması için onları mutlaka teşvik edin, öğrenene kadar sabır gösterin. Satranca başlayıp, belirli bir süre devam ettikten sonra bu sporu biliyor olacaklar. Sadece bir spor olarak görmemek lazım, satrancın ana prensipleri odaklanma, motive olma, zamanı doğru kullanma ve karşınızdakine saygılı olma gibi önemli özellikleri bünyesinde barındırıyor. Velilerimiz de satrançla ilgilenmeli, çocuklarını bu spora yönlendirmeli. Satrancı sosyalleşme, dostlukların, arkadaşlıkların oluşması ve pekişmesi alanı olarak da görüyoruz. Tatilde ekranda geçirilecek süreyi satranca ayırın, daha faydalı olacaktır."