Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖK'ten doktora tercihi yapacaklara uyarı
[Fotoğraf: Arşiv]
YÖK, öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden doktora eğitimi için tercih yapacakların, 2 Şubat'a kadar internet üzerinden bilgilerini güncellemeleri gerektiğini duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) açıklamasında, tercih yapacakların, 2 Şubat saat 17.00'ye kadar e-devlet şifreleri ile "https://yoksis.yok.gov.tr/TS" adresinden sisteme girerek, ALES ve Yabancı Dil Puanları ile kişisel ve eğitim bilgilerini güncelleyebileceği belirtildi.
Öncelikli alan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim kontenjanları ve tercih işlemlerine ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağı ifade edilen açıklamada, belirtilen tarihe kadar sisteme girerek güncelleme yapmayan kişilerin tercihte bulunamayacağı kaydedildi.
Etiketler: YÖK
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