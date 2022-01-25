Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri birleştirilerek Ocak 2022'de tüm illerde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje 25 günde tamamlandı. Böylece tüm illerdeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı.

Proje, Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde sıfır atıkla yeni bir kütüphane oluşturulmasıyla başlatılmış ve tüm illerde sıfır atıkla en az bir kütüphane yapılması hedeflenmişti.

Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı.

Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri sıfır atık projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi. Projeyle kütüphanelerdeki kitap sayısı, 28 milyondan 42 milyona yükseltildi.

"25 gün gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirtti.

Okullar arası imkan farklarını azaltmak için Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesini iki ayda tamamladıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. 2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca, okullarımızda Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden sıfır atık projesini de bu projeyle birleştirerek Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yapmayı hedeflemiştik. 25 gün gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık.

Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. İstanbul, 33 kütüphaneyle geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip kentimiz oldu. 14 kütüphaneyle İzmir ikinci, 13 kütüphaneyle Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar.

Özer, projeye katkı sunan çalışma arkadaşları ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.