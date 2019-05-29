Liselere Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. 1 Haziran'da öğrenciler, istedikleri liseye girebilmek için ter dökecek.

Çalışmalar tamamlandı, artık son tekrarlar yapılıyor. Hazırlık ve tekrar kadar, sınav stratejisi de önemli. Öğrenciler hangi dersten başlamalı, zamanı nasıl kullanmalı? İşte uzmanların önerileri...

Konular bitti tekrarlar yapıldı denemeler çözüldü şimdi ise sırada sınavda uygulanacak stratejiler var. En önemli strateji ise zamanı iyi kullanabilmek.

"Hepsinin bir kazanımı var ve fark yaratacaklarsa zaman yönetiminden yaratacaklar." diyen eğitim danışmanı Selva Kurtoğlu, sınavda zamanı iyi kullanmak için en etkili tekniklerden birinin "turlama" olduğunu söyledi.

Kurtoğlu, "turlama" tekniği ile ilgili, "Bu tekniği de şöyle kullansınlar boş bıraktıkları sorular olacak bunların kimisi hiç fikirlerinin olmadığı sorular kimisi ise fikirlerinin olduğu sorular o tarz sorulara bir tane ünlem hiç fikirlerinin olmadığı sorulara da 2 ünlem koysunlar. Tek ünlemli o çözülebilme ihtimali olan sorulara baksınlar." dedi.

Sınavda her dersin soru katsayısı farklı. Türkçe, Matematik ve Fen derslerinde katsayı 4 puan. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kat sayısı ise 1 puan.

Kurtoğlu, "Önce katsayısı yüksek olan dersten başlasınlar. Sözel alanda Türkçe'den başlamalarını öneriyorum. sayısal alanda katsayı aynı olduğu için hangisinden başlarlarsa başlasınlar fark yaratmayacak." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca, öğrencilerin sınav gününe kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı örnek soruları çözmelerini öneriyor.

Kaynak: TRT Haber