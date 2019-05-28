Anadolu Üniversitesi bir ilke daha imza atıyor. Üniversitede, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açılıyor.

Bu sistemle öğrencilerin bütünleme sınavı talepleri karşılanmış olacak. Ayrıca, öğrenciler öğrenimlerini belirlenen süreden önce bitirebilecek.

Yaz okuluna hangi öğrenciler başvurabilecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler yaz okuluna başvurabilecek. Ayrıca, yaz okulu şu koşullardaki öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak:

"Mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan, bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan, dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersler alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere."

Yaz okulu, bahar dönemi sonunda yapılan "3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar" gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

Yaz okuluyla ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız

Eğitim 11 hafta sürecek

Üniversitenin akademik takvimine göre, yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran arası alınacak. Öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. 11 hafta sürecek eğitimden sonra 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

Açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senato'nun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

Ders kredileri aynı olacak

Aktif ve pasif tüm öğrencilerin kayıt yaptırabileceği yaz okulunda, ders kredileri de aynı olacak. Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilecek.

Aynı zamanda, yaz okulu sınavı birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgiler, "https://anadolu.edu.tr/acikogretim" sayfasından yayınlanacak.

"Öğrencilerimizin başarısını yükseltecek çalışmalar yapacağız"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerden gelen çeşitli talepler olduğunu söyledi. Yaz okulunun ise bu yenilikçi anlayışın ürünü olduğunu anlatan Çomaklı, şöyle konuştu:

"Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız yaz okulu uygulamasını, Açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize yaz okulundan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini arttıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz."

Sayılarla Açıköğretim

Anadolu Üniversitesinin verdiği bilgilere göre, 2018-2019 öğretim yılı güz dönemindeki aktif öğrenci sayısı 1 milyon 119 bin 613. Aynı dönemde, çeşitli nedenlerle kaydını dondurmuş ve eğitimine ara vermiş öğrenci sayısı ise 2 milyon 259 bin 468.

Bu yıl mezun olacak öğrenci sayısının 16 bin 515 olduğu Açıköğretim sisteminde, yaz okuluyla birlikte 2 milyondan fazla öğrenciye eğitimine geri dönme fırsatı sunuluyor.

Açıköğretim Fakültesindeki aktif bölüm sayısı 58. Bu bölümlerde okuyan öğrencilerin Anadolum eKampüs sisteminde 29 bin 103 materyale ulaşma imkanı var. Bu materyallerin 5 bin 80'i video, 3 bin 604'ü alıştırma, 4 bin 343'ü çözümlü soru, 4 bin 861'i ünite metni, 432'si sesli kitaptan oluşuyor.

Bunların dışında, infografik, deneme sınavları, çıkmış sınav soruları, ünite özetleri, ders kitapları gibi materyaller de öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Materyallerin toplam kullanımı ise 31 milyon 934 bin 792.

Kaynak: TRT Haber