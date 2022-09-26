Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzman ve başöğretmenlik başvuruları başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları bugün başladı. Başvurular 3 Ekim'de sona erecek. Yazılı sınav, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak.
Belirlenen takvime göre, yazılı sınav için başvurular, 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.
Başvuruda bulunacak adaylardan resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS/e-Devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.
Öte yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulacak.
Uzman öğretmenlik sınavına başvurabilmek için en az 10 yıl öğretmenlik yapmak gerekiyor.
Başöğretmenlik için ise uzman öğretmen olarak en az 10 yıl çalışma şartı aranıyor.
Etiketler: Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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