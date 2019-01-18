YÖK tarafından hazırlanan "2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl-Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, 2018'de ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 milyon 381 bin 412 aday başvurdu ve 2 milyon 260 bin 274 aday sınava girdi.

YKS'de 1 milyon 749 bin 144 aday tercih yapma hakkı kazanırken 1 milyon 206 bin 811 aday tercih yaptı. 542 bin 333 aday ise herhangi bir tercihte bulunmadı.

Üniversitelere yerleşen aday sayısı 857 bin 232 oldu. Bu adaylardan yüzde 16,23'ü ilk tercihine, yüzde 10,85'i ikinci tercihine, yüzde 8,56'sı ise üçüncü tercihine girme hakkını elde etti.

İller arasında hareketlilikte dikkat çekici detaylar

YÖK'ün raporunda, ikamet ili ve farklı illere yerleşenlerin dağılım oranları dikkat çekti. Buna göre, adaylardan 710 bin 974'ü açık öğretim hariç bir üniversitenin ön lisans ya da lisans bölümlerine yerleşti. Bu öğrencilerin yüzde 38,32'si yaşadığı ildeki bir üniversiteye gitmeyi tercih etti. Adayların yüzde 61,68'i farklı ildeki bir üniversitede öğrenim görmeye gitti.

İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'u seçti

Raporda, üniversiteyi kazanan adayların, ikamet ettikleri illerdeki üniversitelere yerleşme oranlarına da yer verildi.

Buna göre, İstanbul'da ikamet eden öğrencilerin büyük çoğunluğu bu ildeki bir üniversiteye yerleşti. Bu verilerle ilk sırada bulunan İstanbul'da yaşayan adayların yüzde 64,62'si kendi ilindeki üniversitelere yerleşti. İstanbul'un ardından sırasıyla yüzde 63,18 ile Erzurum'daki adayların, yüzde 56,12 ile de Sivas'taki adayların kendi illerindeki bir üniversiteye yerleştikleri görüldü.

Elazığ'daki adayların yüzde 53,18'i, Isparta'dakilerin yüzde 51,21'i kendi illerindeki üniversitelere yerleşti.

Osmaniyeli öğrencilerin çoğunluğu başka illere gitti

Adayların ikametlerinden farklı illerdeki üniversitelere yerleşme oranlarında ise ilk sırayı Osmaniye aldı. Bu ilde üniversiteyi kazanan öğrencilerin yüzde 86,56'sı başka illerdeki bir üniversiteye yerleşti. Osmaniye'yi, yüzde 85,43 oran ile Ordu, yüzde 84,90 oran ile Şırnak izledi.

Hakkari'deki adayların yüzde 84,39'u, Sinop'takilerin de yüzde 83,43'ü farklı illerdeki üniversitelere yerleşti.

Engelli adayların gözdesi Eskişehir

YÖK'ün raporunda, engelli adayların sayılarına ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, geçen yılki YKS'de 769 bedensel engelli, 806 görme engelli ve 448 işitme engelli olmak üzere toplam 2 bin 23 engelli aday bir üniversiteye yerleşme hakkı elde etti.

Bu adayların en çok tercih ettiği iller sırasıyla 560 engelli gencin tercihiyle Eskişehir, 316 gencin tercihiyle İstanbul ve 188 engelli gencin tercihiyle Erzurum oldu.

Engelli adayların yüzde 36,38'i kendi ilindeki, yüzde 63,62'si de başka illerdeki üniversitelerde öğrenim görmeyi tercih etti.

Kaynak: AA