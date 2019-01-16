İTÜ'nün Ayazağa Kampüsü'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İTÜ Rektörü Mehmet Karaca katıldı.

Selçuk, törende yaptığı konuşmada, İTÜ çatısı altında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, İTÜ'nün, bilimsel hafızalarının temellerini oluşturan ve bu hafızayı geleceğe taşıyan çok büyük kurumlardan biri olduğunu belirtti.

İTÜ ile iş birliği yapmanın önemine değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir kurumla iş birliği yapmak, böyle bir kurumla Milli Eğitim Bakanlığı'nı kurumsal bir iş birliğine davet etmek, aslında kendi başına bir değer. Bu değere atfen şu söylenebilir; bugün gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz.

Ortaöğretim kurumlarının yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içerisinde olması ve doğrudan doğruya öğretimsel bir yaklaşımdan sistemli değişime geçiş bir yaklaşıma doğru gidişin çok büyük bir habercisi. Çünkü ortaöğretimin bir üniversite içine doğru taşınması ve bu bağlamda da üniversitenin bütün birikimini sanki ortaöğretim öğrencileri bir üniversiteye başlamış gibi sanki ortaöğretim öğrencileri birden bire işe başlamış gibi bir pozisyonda bulunacaklar burada.

Bu tarihsel birlikteliği inşallah çok daha fazla arttıracağız. Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz, bu modelin Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu tür ilkler, gelecekte ortaya çıkacak olan gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor.

İlk olmasının biraz önce saydığım hususiyetleri dışında bir başka açıklaması da şu olabilir; eğer biz ortaöğretim öğrencileri, yükseköğretim akademisyenlerin birikimleriyle, yükseköğretimdeki hazırlık okulunun birikimiyle ve uluslararası literatürün muhtevasıyla doğrudan doğruya karşılaştırırsak ve işbaşı üretimle ilgili bir yaklaşımı ortaya getirirsek tarihsel olarak bir liseyle bir üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz."

Bakan Selçuk, projenin çok ciddi düşünsel bir arka planı olduğunu, düşünmek, tasarlamak, ortaya koymak ve gerçek kılmak aşamalarının çok değerli olduğunu ve projede emeği bulunanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Selçuk, projenin sadece kağıt üzerinde inşa edilmiş ve bir açıklamayla çerçevelenmiş bir durum olmadığını vurgulayarak, "Şimdiye kadar yapılanları çok değerli buluyorum ama bu çalışmamızın, bu protokolümüzün önümüzdeki süreçte neler getireceği, nasıl yeşereceği, nasıl gelişeceği benim açımdan çok daha önemli. Eminim birçok üniversite, Türkiye’den ve dünyadan birçok üniversite ya da birçok kurum bu üniversitenin içerisindeki bu projenin nasıl hayata geçtiği, nasıl yürütüldüğü ve nasıl çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecekler. Bunu şu anda bir temenni olarak söylemiyorum, çok inanarak ve bilerek söylüyorum. İnşallah bu projenin derinleşmesi, genişlemesi ama kendi tekamülüne de saygı göstererek ilerlemesi bizim dileğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kuruyoruz"

İTÜ Rektörü Karaca da İTÜ'nün sadece kendi gelişimi için değil, tüm Türkiye'nin kalkınmasında rol alması gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Karaca, iş birliği protokolünün detaylarıyla ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü'yle birlikte üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli eğitimde inovasyon projesinin ortağı oluyor. Eğitimde inovasyon kavramı ise hem kurumlar arası hem de içeriksel hibritleşmeye işaret ediyor. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'nın (OECD) inovatif eğitim ortamlarıyla ilgili yayın ve çalışmalarına baktığımızda; istisnai inovasyondan, sistemli değişime geçiş eğitim ortamlarının ve içeriğinin bilişsel ve sosyal süreçler dikkate alınarak yeniden tasarlanmasıyla mümkün olacak.

İstanbul Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisinde, üniversite olarak 'İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kuruyoruz. Yeni kurulan lisede, bilişim teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi ve denizcilik alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olacağız. Bu iş birliğiyle öğrenciler İTÜ'nün dünya standartlarındaki laboratuvarlarında çalışma imkanı, teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent'te yer alan firmalarda da staj imkanı yakalayacaklar."

Törende Karaca, Bakan Selçuk'a plaket takdim etti.

MEB ve İTÜ'den bir ilk

MEB 2023 eğitim vizyonu kapsamında, İstanbul’da bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsü'nde İTÜ tarafından "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulacak.

MEB tarafından İTÜ rehberliğinde Artırılmış Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nın (AVR) kurulması da planlanan proje kapsamında, okullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin hizmet içi eğitimleri, İTÜ akademisyenlerinin koordinasyonunda yapılacak.

İlk kez öğretmen kadrosunun çoğunlukla akademisyenlerden oluştuğu bir okul olması planlanan projenin, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA