4 kıtadaki 19 ülkede sınav merkezi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin Mısır'daki güz dönemi ara sınavları, başkent Kahire'de bulunan Yunus Emre Enstitüsünde 12 ve 13 Ocak'ta düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Mısır'dan olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Mısır'daki Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin hafta sonu ilk sınavlarına girdiğini anlatan Çomaklı, "Mısır'da, çok sayıda Türk vatandaşının üniversite öğrencisi olarak ya da bir işte çalışarak ikamet ettiğini biliyoruz. Türk nüfusunun yoğun olduğu yerlere sınav hizmeti götürmemiz gurbetçi yurttaşlarımızı memnun ediyor. 19 ülkede verdiğimiz sınav hizmetlerinin sayısını artırmayı düşünüyoruz" dedi.

Ayrıca, sisteme, liseyi Türkiye ya da Mısır'da bitiren ve çalışırken eğitimine devam etmek isteyenler, Açıköğretim Fakültesine kayıtlıyken Mısır'a yerleşip yarıda bırakmak zorunda kaldığı öğrenimini sürdürmek isteyenler, bir lisans ya da ön lisans programı bitirmiş ya da hala okuyan ve ikinci diplomayı almak isteyenler de başvurabiliyor.

Kaynak: AA