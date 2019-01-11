Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Değerlendirme Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, kendisinin de bir veli olduğunu belirtti.

Herkesin eğitim ile ilgili söyleyecek sözü bulunduğuna işaret eden Kaymak, "Hepimiz zaman zaman okullardaki öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara şahit oluyoruz. Hepimizin eğitim hakkında söyleyeceği bir şeyler var. O anlamda bu çalıştayda herkes tecrübelerini anlatsın, düşüncesini rahat şekilde ortaya koysun ve çıktıları hep birlikte yorumlayalım. Sahada insanları dinleyerek, onlar üzerinden yorum yaparak bir sonuca varıp doğruyu keşfetmek çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaymak, kentte tamamen tekli eğitime geçileceğini vurgulayarak, "Samsun'da 2019 yılının sonunda ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Yani okul binalarını tamamlıyoruz. 70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıflara düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında, 'Ben de 50 kişilik sınıflarda okudum' demişti. Aslında bazen bina da çok önemli değil ama içini dolduracak öğretmen ve öğrenci önemlidir. O anlamda öğretmenlerimizin yetişmesi çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra okul, veli ve öğretmen eğitimlerini çok önemsediklerini, kentte gerçekleştirilecek projeler arasında Türkiye'ye örnek çalışmaların olduğunu düşündüğünü anlatan Kaymak, "Maarif Hareketi" ile "Samsun İçin Okuma Vakti" projelerinin bunlar arasında olduğunu dile getirdi.

Kaymak, akademik başarıyı önemsediklerini, çocukların iyi bir mesleğinin olmasının yanı sıra iyi bir insan olmalarını da istediklerini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de yürütülen faaliyetlerle eğitim vizyonuna nasıl renk katabileceklerini düşündüklerini dile getirerek, "Ufkumuzu nasıl yönlendirebiliriz, işte bütün bunların beyin fırtınasını gerçekleştiriyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir." diye konuştu.

Kaynak: AA