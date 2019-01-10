Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim ile Din Öğretimi Genel müdürlükleri ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) arasında, lise öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini geliştirecek yeni proje için iş birliği yaptı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, iş birliğinin, lise öğrencilerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanması, okuma, anlama ve yazma becerilerinin artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi, milli ve manevi değerleri daha iyi özümsemesine katkı sağlanması gibi birçok konuda faydalı olacağını söyledi.

Tüm lise öğrencileri katılabilecek

TDED ile "Hatırla ve Hayal Et 1071'den 2071'e Medeniyet ve Tarihte Yolculuk" başlığı altında yarışmalar düzenleyeceklerini belirten Vural, şöyle konuştu:

"Tüm lise öğrencilerinin katılabileceği deneme, hikaye ve şiir yarışmaları sürecini başlatacağız. Öğrencilerimiz hem tarihimize ve medeniyetimize açacakları pencereden bakacak hem de geleceğe dönük hayal, tasavvur ve fikirlerini kağıda dökecek."

Başarılı eserler kitaplaştırılacak

Vural, eserlerin değerlendirmesinin Türk Dil Kurumunun (TDK) desteğiyle, Bakanlık ve TDED temsilcileri, akademisyenler ile alan uzmanlarının yer alacağı seçici kurul tarafından yapılacağını anlatarak, "Değerlendirmelerin ardından il ve ülke bazında dereceler belirlenecek. Türkiye'de finale kalan, başarılı görülen eserlerin basımı ve yayımı da söz konusu olacak" dedi.

TDED Ankara Şube Başkanı Abdullah Erdem Cantimur da, iş birliğiyle öğrencilerin hem edebiyat becerilerinin geliştirilmesini hem de geleceğe dönük perspektif ortaya koymasını amaçladıklarını vurguladı.

Cantimur, protokolün yeni yazarlar ve şairlerin yetişmesine vesile olacağından da bahsetti.

Yarışmalarda her kategoriden ilk üçe giren ve mansiyona layık görülen öğrenciler, TDED tarafından para ve TDK, TDED yayımlarıyla ödüllendirilecek.

Ayrıca derece elden eden öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin ödül törenine katılımlarına ait ulaşım ve konaklama giderleri de TDED tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA