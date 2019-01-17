YKS'ye başvuran ve bunlardan üniversiteye yerleşenlerin verilerinden yararlanılarak il ve bölgeler bazında yükseköğretime geçiş hareketliliğinin incelendiği rapor yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretime geçiş hareketliliğinin il ve bölgeler bazında incelendiği "2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu" paylaşıldı.

Rapor ilk olma özelliği taşıyor

Raporda, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran 2 milyon 381 bin 412 ve bunlardan üniversiteye yerleşen 857 bin 232 adayın yükseköğretime geçiş hareketliliğinin il ve bölgelere göre dağılımını gösteren veriler yer aldı.

İstatiksel verilerin kıyaslamalı tablo ve grafikler ile gösterildiği raporda, her il ve coğrafi bölge için "YKS puan ve başarı sırası bilgileri", "ilk 100, 5 bin, 50 bin, 150 bin, 300 bin ve 500 bin başarı sırasına girenlerin sayısı", "üniversiteye yerleşme oranları", "adayların yerleştikleri il ve bölgeler", "adayların hangi puan türü ile yerleştikleri", "adayların üniversiteye kaçıncı tercihlerinden yerleştikleri", "adayların ne tür üniversitelere yerleştikleri (devlet/vakıf/KKTC/yurt dışı)", "hangi burs veya indirim oranı ile yerleştikleri" bilgileri yer aldı. Ayrıca üniversitelere yerleşenlerin hangi illerden geldiklerine ilişkin verilere de yer verildi.

YÖK tarafından hazırlanan ve içeriği ve kapsamı açısından ilk olma özelliği taşıyan raporla, üniversite tercihleri ile ilgili çalışma yapan rehber öğretmen ve eğitim yöneticilerinin, bilinçli tercih yapma arzusundaki üniversite adayları ve ailelerinin, eğitim ve yükseköğretim yönetimi konularında çalışan akademisyenler ile il veya bölge kapsamında görev yapan yöneticilerin istifade edebilmeleri hedeflendi.

Yerleştirmede İstanbul ilk sırada

Üniversitelere yerleştirmelere dair birçok sorunun yanıtı raporda yer aldı.

Buna göre, adayların ikamet ettikleri ildeki üniversiteye yerleşme oranlarına bakıldığında, İstanbul yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, yüzde 63 ile Erzurum, yüzde 56 ile Sivas izledi.

Adayların ikametlerinden farklı ildeki üniversiteye yerleşme oranlarında ise ilk sırayı yüzde 86 ile Osmaniye aldı. Bu ili yüzde 85 ile Ordu, yüzde 84 ile Şırnak izledi.

İlk 100'e girip üniversiteye yerleşen aday sıralamasında İstanbul sözel puan türünde 23, eşit ağırlık puan türünde 27 kişi ile ilk sırada yer aldı. Ankara, sayısal puan türünde ise ilk 100'e giren 21 adayla ilk sıraya yerleşti.

Rapora göre, Ankara'nın en çok öğrenci gönderdiği il Kırıkkale olurken üniversite eğitimi için Ankara'ya sırasıyla en çok İstanbul, İzmir ve Antalya illerinden öğrenci geldi.

Türkiye genelinde, adayların yüzde 35'i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Kaynak: AA