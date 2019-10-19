Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK), üniversitelerin bölüm bazlı gelişimlerini izleme ve değerlendirmelerine imkan sağlayan Program Değerlendirme Yazılımı geliştirildi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK olarak mezun veren 160 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamladıklarını ve yaptıkları dış değerlendirmeler sonucunda önemli bulgular elde ettiklerini belirtti.

Üniversitelerin iç değerlendirmelerini daha sağlıklı yapabilmeleri ve hedeflerine ne derecede ulaştıklarını görmeleri açısından bir yazılım geliştirdiklerini anlatan Elmas, "Bu yazılımı üniversitelere ücretsiz olarak veriyoruz. Bu yazılımla üniversiteler, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki güçlü ve gelişmeye açık yönlerini, amaçlarını, öğrenci ve mezunların durumu gibi birçok süreci takip edecek bir sistem kurabilecek" dedi.

Elmas, "Üniversitelerimiz, yazılımdaki değerlendirme başlıklarını, hedef ve stratejilerine göre istedikleri şekilde kullanabilecek. Yazılım esnek kullanım imkanı sunuyor. Üniversite, sistemini tamamen kendisi kuruyor. Bu yazılım sayesinde belirlediği ölçütler çerçevesinde, tüm programlarına ilişkin öz değerlendirme raporlarını alıyor" dedi.

"Yazılım, akreditasyon sürecine olumlu katkı sağlayacak"

Üniversitelerin eğitim öğretim süreçlerinin kalitesinin belirlenmesinde, akreditasyonun önemine dikkat çeken Elmas, şunları söyledi:

"Ülkemizde 30 bine yakın programdan çok az sayıda program akreditasyona sahip. Bu yazılım, hem akreditasyon sürecine olumlu katkı sağlayacak hem de bölümün kalitesini, çıktılarını, çalışmalarını görme ve izleme imkanı sunacak. Bu bir mekanizma. Dolayısıyla bu mekanizmayı üniversitelerimiz kurduklarında, dünyadaki akranlarıyla, başka programlarla, başka değerlendirmelerle de kolayca kendilerini kıyaslayabilecekler. Böyle bir sistem kurulduğunda dünyadaki herhangi bir üniversite veya programla iş birliğinde mekanizmaları hazır olacak."

"Yazılımı tüm üniversitelerimize 2 ay içinde vereceğiz"

Yazılımı tüm üniversitelere sunmadan önce pilot uygulama yaptıklarını vurgulayan Elmas, "Geliştirdiğimiz yazılımın ön çalışmasını görmek amacıyla 15 üniversitede pilot uygulamaya başladık. Tüm üniversitelerimize 2 ay içinde bu yazılımı vereceğiz. Daha sonra üniversiteler, belirledikleri hedeflere ne ölçüde ulaştığını kendileri görecek" dedi.

Kaynak: AA