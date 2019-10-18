Eğitim

Açık öğretimde kayıt yenileme için son gün

18 Ekim 2019 Cuma 11:09 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 11:16

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencileri için ders seçimi ve ödeme işlemleri bugün sona erecek.

[Fotoğraf: AA]