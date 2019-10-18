Eğitim
Açık öğretimde kayıt yenileme için son gün18 Ekim 2019 Cuma 11:09 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 11:16
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencileri için ders seçimi ve ödeme işlemleri bugün sona erecek.
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün bitecek.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, işletme ve iktisat fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin, güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. 7 Ekim Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemleri, bugün tamamlanacak.
Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi adımlarının ardından son bulacak.
Kaynak: AA