Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'lerin imkanlarının artırılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başkanlığında, pilot seçilen illerin milli eğitim müdürleri ve BİLSEM müdürlerinin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığında toplantı düzenlendi.

Selçuk, özel yetenekli öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu ilave eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM'leri daha etkili hale getirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

BİLSEM'leri güçlendirmek için iki adım attıklarını bildiren Selçuk, "BİLSEM'leri hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphanelerle güçlendireceğiz. Bu amaçla 10 pilot ilde 10 BİLSEM seçtik" dedi.

Diğer öğrenciler de BİLSEM'in imkanlarından yararlanacak

BİLSEM'lere kütüphanelerin kurulmasına Kültür ve Turizm Bakanlığının da destek vereceğini söyleyen Selçuk, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız pilot uygulama çerçevesinde belirlenen 10 BİLSEM'de her biri bin kitaptan oluşan 10 kütüphane oluşturulması için destek verecek" diye konuştu.

Selçuk, BİLSEM'lerin imkanlarından diğer okulların öğrencilerinin de yararlandırılacağına işaret ederek, "BİLSEM'ler kendi fonksiyonlarını yerine getirirken hafta içi boş saatlerde çevrede bulunan okullarımızın öğrencileri de tasarım beceri atölyeleri ve kütüphanelerden yararlanabilecek" dedi.

Bakan Selçuk, pilot uygulama için İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Çorum, Gaziantep, Rize, Tokat ve Tekirdağ'ın seçildiğini aktardı.

Kaynak: AA