Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) etkinliği ve verimliliğini artırmak için yeni bir çalışma başlattı.

MEB tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamındaki ilk toplantı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, daire başkanları ve çeşitli illerden RAM müdürlerinin katılımıyla bakanlıkta yapıldı.

Toplantıda RAM'lardaki yönetimsel sorunlar, öğretmenlerin verimliliklerinin ve mesleki gelişim imkanlarının artırılması için yapılması gerekenler, işleyişte yaşanan problemler ve çözüm yolları ile iyileştirilebilecek alanlar detaylı görüşüldü.

"3 binden fazla öğretmen görev yapıyor"

Türkiye'de faaliyet gösteren 242 RAM'da bin 853 rehberlik öğretmeni ile bin 251 özel eğitim öğretmeni görev yapıyor.

RAM'lar faaliyetlerini rehberlik hizmetleri ve özel eğitim hizmetleri olmak üzere iki bölüm altında yürütüyor.

Rehberlik hizmetleri bölümü, merkezin sorumluluk bölgesinde bulunan okul ve kurumlardaki rehberlik hizmetlerinin koordinasyonunu ve bireysel rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlıyor.

Özel eğitim hizmetleri bölümünde de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri yürütülüyor.

Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonrasında bireyler, uygun eğitim ortamlarına yönlendiriliyor.

Kaynak: AA