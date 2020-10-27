Üniversiteler, salgın sürecinde eğitim faaliyetlerine ve araştırmalarına devam edebilmek için “güvenli kampüs” ortamını sağlamalı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bu kapsamda önemli bir iş birliğine imza attı.

Üniversitelere örnek olması için hijyen ve temizlik konularında alınması gereken önlemleri içeren bir kılavuz yayımladı. Adı "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu".

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Kişiler arası en az 1 metre mesafe korunmalı

8 bölümden oluşan kılavuzda öncelikle koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi veriliyor.

Kılavuza göre; yükseköğretim kurumları, akademik ve idari personel sayısı, öğrenci sayısı, eğitim altyapısı, fiziki alanlarının kapasiteleri gibi hususları göz önünde bulundurarak salgın ile mücadele imkanlarını değerlendirmeli ve risk analizlerini yapmalı.

Yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre yerleşkelerde “enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planları” hazırlanmalı.

Kampüs içinde alınabilecek enfeksiyon önlemleri şöyle sıralanabilir:

- Kampüs içinde derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisi gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmeli.

- Ortak kullanılan mekanlarda kişi sayısı azaltılmalı. Mekanların kapasitesine göre, gerekirse toplantılar ve sosyal aktiviteler açık havada veya online sürdürülmeli.

- Sınıf ve dersliklerde kalabalık grup çalışmalarından kaçınılmalı.

- 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması gerekli.

Klima ve vantilatör kullanılmamalı

- Kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanmalı. Birlikte yapılan aktivitelerde yakın temas varsa maskeye ek olarak yüz siperliği de kullanılmalı.

- Ortak kullanılan alanlarda klima ve vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sık havalandırılmalı.

- Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, dezenfektan ile temizlenmeli ve temiz olarak saklanmalı.

- Öğrenciler ve öğretim elemanları yanlarında el dezenfektanı bulundurmalı.

- Kampüse geliş gidişlerde toplu taşıma veya servis kullanımında maske kuralına dikkat edilmeli. Biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalı.

- Öğrencilere ve tüm personele birbirlerinin eşya ve giysilerini kullanmamaları; bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılmalı.

- Tuvaletlerde mümkün mertebe sıvı sabun ve fotoselli batarya kullanımı yaygınlaştırılmalı.

- Sigara içen kişiler için ayrılan alanlarda; sigara içen kişilerin maskelerini çıkarmaları ve sigara dumanını üflemeleri nedeniyle kişiler arası mesafenin en az 2 metreye çıkarılması önerilmeli.

Pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak?

Kkılavuzda ayrıca, dersliklerde, kütüphanelerde, yurtlarda, yemekhanelerde, öğrenci/personel servislerinde, spor alanlarında, sosyal alanlarda, öğretim üyeleri dinlenme odalarında alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Peki, pozitif vaka çıkarsa ne yapılacak? “Temaslılar” ve “yakın temaslılar” tespit edilerek ilgili sağlık birimleri bilgilendirilmeli. Yakın temaslılar hemen izole edilmeli.

Bu önlemler sayesinde üniversitelerde yüz yüze eğitim başladığında akademik ve idari personel ile öğrenciler korunacak, koronavirüsün yayılması önlenecek.