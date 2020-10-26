Haber Giriş: Kaynak: AA
YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Kayıtlar 27 Ekim-4 Kasım tarihlerinde
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak.
Adayların kayıt için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim-4 Kasım 2020 tarihlerinde başvurmaları gerekiyor.
Etiketler: ÖSYMSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:26
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