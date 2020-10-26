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KPSS Ön Lisans oturumunun cevap anahtarı yayımlandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, KPSS Ön Lisans adayları temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/BTnGcdTHAU pic.twitter.com/kVZHS1Ad2y— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 26, 2020
2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayınız
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