Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, KPSS Ön Lisans adayları temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/BTnGcdTHAU pic.twitter.com/kVZHS1Ad2y — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 26, 2020

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayınız