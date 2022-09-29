Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 4 Eylül'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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