Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde başlatılan proje, lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürüldü.

5 yıl süren ve 31 Aralık 2021'de tamamlanan proje kapsamında, bugüne kadar 54 bin öğrenci, veli ve öğretmene ulaşıldı. Projeden yararlanan 142 kız öğrenci üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olurken, mezunlarımızın önemli bir kısmı farklı şirketlerde istihdam edildi.

15 üniversiteden başvuru alındı

Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin 2021-2022 dönemi için URAP 2020-2021 Dünya Alan Sıralaması araştırmasına göre mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş 15 üniversiteden (12 devlet üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesi) başvurular kabul edildi.

20 Eylül-10 Ekim 2021 tarihleri arasında e-Bursum platformu üzerinden yürütülen başvuru sürecinde yeni dönem için 1100 başvuru alındı. Titizlikle yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 59 mühendislik öğrencisi TMK'ya seçildi.

Önceki dönemlerden projeye devam eden öğrencilerle birlikte 2021-2022 dönemi boyunca toplam 150 öğrenci projeden yararlanabilecek.

Projenin üniversite programından ise bugüne kadar toplamda 710 mühendislik fakültesi öğrencisi yararlandı. Öğrencilere burs imkanıyla birlikte staj ve istihdam, İngilizce dil eğitimi, "sosyal mühendislik" sertifika programı eğitimleri ile mentorluk ve son sınıflar için koçluk desteği verildi.

Mezun olan öğrenciler, proje paydaşı şirketler grubu ile sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam edildi.

Lisedeki kız öğrencilerin mühendisliğe ilgilisi arttı

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin lise ayağında ise belirlenen il ve okullarda öğretmen, veli ve öğrenciler mühendislik mesleğiyle ilgili farklı etkinliklerle bilgilendirildi.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile 125 lisede 54 bin öğrenciye, veli ve öğretmene ulaşıldı.

Lise programındaki faaliyetler arasında eğitimler, farkındalık oluşturan oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ile her okulla gerçekleştirilen rol model buluşmaları yapıldı.

Proje kapsamında eğitim alan bu öğretmenler, lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler yapıldı.

Ayrıca, projenin web sitesinde (https://www.turkiyeninmuhendiskizlari.com/) "Mühendise Sor" uygulamasıyla da gönüllü kadın mühendisler, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bu uygulamayla 925 soru cevaplandı.