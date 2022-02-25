Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki yönetici ve öğretmenler ek ders ücreti alabilecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki yöneticilere haftada 24 saat, öğretmenlere ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatleriyle ilgili Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları kapsamında bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde görev yapan yöneticilere haftada 24 saat, öğretmenlere ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenebilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Son Haberler
- 14:21
- 14:27
- 14:10
- 14:00
- 14:23
Sıradaki Haber
Para ile tez yazan ve yazdıranlara uyarı: 3 ile 10 yıl arasında hapis cezası var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz