Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), 2013 yılından bu yana yurt dışında enstitülerin bulunduğu bütün ülkelerde ve Türkiye’de yılda üç kez uygulanıyor.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine yönelik yetkinliklerinin ölçüldüğü, değerlendirildiği TYS’ye ilgi her geçen yıl artıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

TYS’ye her sınav döneminde, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen bini aşkın aday katılıyor. Sınav katılımcıları başarılı olmaları durumunda uluslararası geçerliliğe sahip Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyor.

Yunus Emre Enstitüsü’ne uluslararası ALTE onayı

Türkçenin uluslararası geçerliliği olan standart bir sınava sahip olması amacıyla ilk ve önemli adım YEE tarafından atıldı.

Türkçe Yeterlik Sınavının, ALTE (Avrupa Dil Sınavları Derneği) onayı almasıyla uluslararası geçerliliği tescil edildi.

"Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni" temel alınarak geliştirilen TYS, ALTE tarafından yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde "ALTE Kalite Nişanı" almaya hak kazandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Böylelikle geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan TYS, uluslararası geçerliliği onaylanan ilk ve tek Türkçe sınavı oldu.

Enstitünün Ulus'taki merkezinde bugün takdim töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu gelişme G20'ye girmek kadar önemli"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkçenin tarih boyunca insanlığın yararına bir üretim sergilediğini söyledi:

"Türkçe sınavının dünyada geçerliğinin olabilmesi için uluslararası akreditasyonunun olması gerekiyordu. Uluslararası kuruluşlarda ve 250-300 milyonu varan Türkçe konuşan insan olduğu halde dünyada uluslararası geçerliği olan bir dil belgesi şu ana kadar yoktu. Uluslararası dil sınavları akreditasyon merkezi olan ALTE'nin Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla dilimizin ilk ve tek sınav olarak onaylaması bize büyük bir gurur yaşattı.

Çok şükür ki bugün Türkçe öğrenenlerin öğrendiklerini nasıl belgeleyeceğiz sorununu, artık uluslararası geçerliği olan bir belgeyle çözüyoruz. ALTE bugüne kadar 19 dil sınavına akreditasyon verdi ve bunlardan 6'sı sadece İngilizce. Bugün itibarıyla bu dillerden biri de artık Türkçe. Bu gelişme, bizim gibi kültür ve dil ile uğraşan insanlar açısından G20'ye girmek kadar önemli."

"Yunus Emre ve Türkçe Yılı"na özel kutlama

2021 yılı, Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması dolayısıyla, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Bu yıl, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edildi.

TYS’nin ALTE onayı alarak uluslararası geçerliğinin onaylanmasının bu özel yıla denk gelmesi de çifte mutluluk yaşattı.

ALTE nedir?

ALTE, dünya genelinde dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi alanında çalışmalar yaparak, kurum ve kuruluşları bir araya getiriyor.

Dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi noktasında standartları belirleyen ALTE, hem dil sınavlarının uluslararası geçerliğine ilişkin incelemelerin yapıldığı hem de onay verme yetkisine sahip önemli bir kuruluş.

Kamera - Kurgu: Resul Daban