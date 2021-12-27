Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda çevre ve iklim değişikliği ile ilgili başlatacakları yeni çalışmaları açıkladı.

Eğitim müfredatında 2022'den itibaren iklim değişikliği ve çevre bilinciyle ilgili dönüşümleri başlatma kararını açıkladıktan bir hafta sonra uygulamaya geçtiklerini söyleyen Bakan Özer, 6, 7 ve 8. sınıftaki dersin ismini değiştirme, içeriğini zenginleştirme ve saatlerini artırma yönündeki çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

Çevre eğitimi müfredatına iklim değişikliğinin de eklenmesi sürecinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütüldüğünü ifade eden Özer, Türkiye'nin dönem başkanlığını aldığı Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nda (COP22), konuyla ilgili açıklamayı Bakan Kurum ile yaptıklarını hatırlattı.

"21 ülkeye deneyimlerimizi aktarma imkanı olacak"

Bakan Özer, Türkiye'nin COP22'deki dönem başkanlığında Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülke arasında, çevre bilinciyle ilgili müfredat değişikliğini yapan ilk ülke olmasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

Mahmut Özer, Türkiye'nin, dönem başkanlığını fırsata çevirerek bu 21 ülkeyle deneyimlerini paylaşacağını, eğitim süreçlerine dahil edilen çevre bilinciyle "Temiz Akdeniz"i oluşturma imkanının doğacağını açıkladı.

"Kütüphanelere çevre bilinci kazandıracak 250 bin kitap müjdesi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Antalya'da bir ilkokuldaki kütüphanenin açılışı sırasında, çocuklara çevre bilinci kazandıracak 250 bin kitap müjdesi verdiğini hatırlatan Bakan Özer, "İnşallah ocak ayı itibarıyla bu kitaplar da kütüphanelerimizde yerini almaya devam edecek. Dolayısıyla kütüphanelerdeki hem kitap sayımız, hem de kitap çeşitliliği artarak devam edecek" dedi.

"Sorun, sadece müfredatla çözülemez"

Bakan Özer, çevre eğitimi ve iklim değişikliği müfredatı güncellenirken bilim insanlarıyla çalışıp çalışılmayacağına ilişkin soru üzerine, iklim değişikliği ile ilgili sorunun çözümünün sadece müfredatla yapılamayacağına dikkat çekti.

İklim değişikliği, çevre bilinci, tasarruf ve çevreyi kirletmemeyle ilgili davranışları değiştirmemiz gerekiyor diyen Özer, amaçlarının, okullardaki öğrencilerin bu kültürle yetişmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

2022'de 'Temiz Okul ve Temiz Enerji' projesi

Özer, tüm okullarda 2022'de yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Temiz Okul ve Temiz Enerji projesiyle ilgili çalışmaları tamamladık. İnşallah 2022 yılında ocak ayı itibarıyla da o projeyi devreye sokacağız. Su tasarrufundan güneş panelleri ile enerji üretimine, yağmur suyunun geri dönüşümünden atıkların değerlendirilmesine kadar, çok sayıda çevre bilinciyle ilgili model, okullarımızda uygulanmaya başlayacak. Dolayısıyla çocuklarımız o ortamın içerisinde, fiziki dönüşümün de sürekli yapıldığı, çevreye hassasiyetin gösterildiği bir ortam içerisinde eğitim almaya devam edecekler."

"Bizim medeniyetimizle kainatla kavga yok"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu çalışmaların etkisine değinerek, "Sadece dersteki bilişsel bilgilendirmenin ötesinde yaşama da sirayet eden, davranış biçimini de etkileyen bir dönüşümle bu süreç çok daha kalıcı kılınacak. Zaten bizim geleneğimiz ve medeniyetimizde doğayla, kainatla bir kavga yok, barış ortamı var" dedi.