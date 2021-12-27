Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: İlk toplantı Moskova'da yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasındaki ilk toplantı, Moskova'da gerçekleşecek" bilgisini verdi.
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Etiketler: Ermenistan Mevlüt Çavuşoğlu
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