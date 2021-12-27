İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için "özel teftiş" başlatıldığını duyurmuştu.

Bakan Soylu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Diayder denilen, elebaşı tarafından dini istismar etmek üzere nitelendirilmiş bir dernek. Buradan referansla İBB'ye girip çalıştıklarını gördük. Bu arada ihbarlar geldi. PKK/KCK ile bağlantılı hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, polis katili oldukları yargı tarafından tescil edilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmiş ByLock kullanıcılarının işe alındığını belirledik. Belediye de bir kamu teşükkülüdür. Burdaki işe alınanlar mahalleleri süpürmüyor, temizlemiyor, bir bölümü ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışma kabiliyetine sahipler. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadele ile işimiz var. Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi.

Diayder soruşturmasında tutuklananlar olduğunu belirten Soylu, "İBB'ye sözde gassal olarak imam olarak alınan ve PKK/KCK terör örgütü tarafından maaşlarının bir bölümününün terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğu ve organizasyonların içinde bulunanların bir kısmı tuutklandı" bilgisini de verdi.