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Türk Eğitim Müşavirliği El-Ezher öğrencileriyle buluştu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim gören Türk öğrencilere yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

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Türk Eğitim Müşavirliği El-Ezher öğrencileriyle buluştu

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek ve Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz’ın yanı sıra Mısır'da yaşayan bazı eğitimciler ve Türk vatandaşları katıldı.

Civelek, bu tür toplantıların öğrenciler arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluğu daha da pekiştirmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin vizyon ve ufkunu da daha da genişletmeyi hedeflediklerine vurgu yapan Civelek, "Hem kendi ülkemize hem de yaşadığımız ülkeye ve insanına daha olumlu katkılar sunmalıyız" dedi.

"Sadece fakültede öğrendiklerimizle yetinmemeliyiz"

Civelek şunları kaydetti:

"Ezher'de veya diğer başka bir üniversitelerde okuyan öğrenciler olarak sadece fakültelerde öğrendiklerimizle yetinmemeliyiz. Fakülte dışında da çok farklı etkinliklerle, çeşitli çalışmalarla kendimizi geliştirmenin ve her anımızı daha da verimli hale getirmenin yollarını aramalıyız. Bu amaçla çeşitli kurslara, seminerlere, sempozyumlara, gezilere, kültürel ve sosyal etkinliklere katılmalıyız."

Toplantıda ayrıca önümüzdeki eğitim döneminde yapılacak faaliyetlerle ilgili planlamalar değerlendirildi.

Ezher Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Akif Şener, önümüzdeki eğitim dönemine daha ümitli başlayacaklarını belirterek, Eğitim Müşavirliğince kendilerine gösterilen ilgiden öğrencilerin son derece memnun olduğunu ifade etti.

Mısır'da 32 yıldır yaşayan Ezher mezunu Yahya Bal ise, 1990'lı yıllarda öğrencilerin ciddi mağduriyetler yaşadığını ancak son zamanlarda başlatılan çalışmalarla eski dönemlerden kalma mağduriyetlerin giderilmeye başlandığını söyledi.

Ezher Üniversitesi'nde 3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü 1990'lı yılların ortalarında, bazı öğrencilerin "resmi öğrencilikleri" Eğitim Müşavirliği tarafından farklı gerekçelerle iptal edilmiş, 28 Şubat sürecinde denkliklerin iptal edilmesinin ardından öğretmenliğe başlayan Ezher mezunları görevinden alınırken, yüksek lisans ve doktora çalışması yapanların akademik kariyeri kesintiye uğramıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: türk eğitim müşavirliği, Kahire Büyükelçiliği, El-Ezher Üniversitesi
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