TRT tecrübesini gençlerle paylaşıyor. ''Gençler İçin Gazetecilik Projesi" kapsamında alanında uzman isimler gençlerle buluşuyor.

6 yıldır süren proje kapsamında liselerde Dijital Gazetecilik Atölyeleri düzenleniyor.

Eğitimlerin son adresi Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi oldu. 3 gün süren atölye çalışmalarında dijital gazetecilik ve hikaye anlatıcılığı konularına yer verildi.

Güzel bir katılım olduğunu belirten Proje Koordinatöü Alpay Arı, ''Saha yapımcılığı, senaryo, montaj konusunda eğitimler verdik. Arkadaşlar videolarını sahaya çıkıp videolarını yaptılar. Jüri üyelerimizle birlikte onları değerlendirdik. Çok güzel bir katılım oldu'' dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "21 yüzyılda artık teorik dersten daha çok çocuklara atölyelerde yaparak yaşayarak öğretmek kalıcı bilgi sağlıyor. Biz bugün bunu başardık" diye konuştu.

Atölye çalışmaları sonunda başarılı olanlara TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya'nın katıldığı törenle sertifika verildi.

''2000'in üzerinde öğrenciye bu eğitimi verdik''

Bu faliyetlerin devem edeceğini belirten TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, şunları söyledi:

''2017'den bu tarafa 40'ın üzerinde eğitim kurumunda bu eğitimi verdik. 2000'in üzerinde öğrenciye bu eğitimi verdik. Şimdi Eskişehir'imizdeyiz. Eğitici arkadaşlarımdan ve öğrencilerimizden aldığım intiba çok güzel . Bu faaliyetleri devam ettireceğiz''

Çalışmalar kapsamında TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan da öğrencilerle söyleşi yaptı.

Dijital Gazetecilik Atölyelerinden, şimdiye kadar 2 bin 700 öğrenci yararlandı.