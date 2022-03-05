2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) yarın yapılacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.

ÖSYM'den "saat" hatırlatması

2022-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) birinci aşama sınavları için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2022-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) ikinci aşama sınavları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada adaylar şu şekilde uyarıldı:

"Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk

vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir."

Bakan Koca'dan hekimlere başarı dileği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'yla (TUS) ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük emekler vererek, dünyada "en zor sınavlar" arasında kabul edilen TUS'a hazırlanan hekimlere başarılar diledi.

Sınav 14 ilde 15 merkezde gerçekleşecek

Bu vesileyle bazı önemli gelişmeleri hatırlatmak ve paylaşmak istediğini aktaran Koca, şunları belirtti:

"TUS Sınav Merkezi sayısı artırıldı. 14 ilde 15 merkezde sınav yapılacak. Artık adayların sınava girmek için Ankara veya İstanbul'a gelme zorunluluğu yok. TUS'ta, Ulusal Çekirdek Tıp Eğitimi Programından gelecek soru oranı artırıldı. Önümüzdeki sınavlarda oran kademeli şekilde artmaya devam edecek. Tıp fakültesindeki eğitim, TUS'a hazırlanmada esas olacak. Özellikle hasta çeşitliliğinin fazla ve eğitim kadrosunun güçlü olduğu kliniklerimizde TUS kontenjanları artırıldı. Böylece asistan nöbetlerinde rahatlama olacak. Bakanlık kadrosuyla üniversitelere atanan asistanların mağduriyeti giderilecek. Kadro farklılığından kaynaklanan eşitsizlikler en kısa sürede kaldırılacak."