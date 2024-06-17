THK havacılığı gençlere aşılıyor

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, 1925'te kurulan kurumun en önemli görevinin gençlere ve Türk milletine havacılığı sevdirmek olduğunu belirterek, kurumun başlattığı model uçak, planör, yelkenkanat, paraşüt ve yamaç paraşütü kurslarına katılan yüzbinlerce kişinin sertifika sahibi olduklarını söyledi.

THK'nin kurslarının Türkiye'nin dört bir tarafındaki şube ve eğitim merkezlerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Yurtnaç, şu bilgileri verdi:

"Antalya Karain, İzmir-Efes Selçuk, Eskişehir İnönü, Etimesgut Türkkuşu ve Erzincan Havacılık Eğitim Merkezleri ve 380 şubesiyle havacılık kursları veren THK, geleceğimiz olan gençlere havacılığı sevdirmek amacıyla Türkiye'nin dört bir tarafına ulaşıyor. THK bugün planör, paraşüt, yamaç paraşütü, motorlu yamaç paraşütü, yelkenkanat, motorlu yelkenkanat, microlight, gyrocopter, balon, model uçak, insansız hava aracı olmak üzere 11 ayrı sportif havacılık branşı alanlarında eğitimler veriyor. Söz konusu eğitimlere katılım için sağlık raporu ile yaş, boy ve kilogram şartı aranıyor. Kursa katılan kursiyerlere model uçak, planör, paraşüt, yamaç paraşütü, yelkenkanat eğitimlerindeki malzemeler veriliyor."

Yurtnaç, kurslara katılmak isteyen öğrencilerin en yakın şubeye gidip başvuru yapmalarının yeterli olduğunu dile getirdi.

Kurslara katılacaklarda aranan şartlar

Planör başlangıç ve A brövesi kursları Eskişehir İnönü Meydan İşletme Müdürlüğünde veriliyor. 12 ile 133 gün arası süren eğitimlerde 7-60 sorti uçuş gerçekleştiriliyor. Eğitimlere katılmak için kurs başlangıç tarihinde 15 yaşını bitirmiş, en az ilköğretim okulu mezunu, 155-190 santimetre boyunda ve 45-90 kilo arasında ağırlığa sahip olmak gerekiyor. Eğitim imkanı haziran ve ekim ayları arasında sağlanıyor.

6 ile 12 gün arası süren paraşüt kursunda T-10 B paraşütüyle yaklaşık 400 metreden bir atlayış yapılıyor. Eğitimler, Antalya Karain, İzmir-Efes Selçuk, Etimesgut Türkkuşu ve Erzincan eğitim merkezlerinde haziran ve eylül ayları arasında veriliyor. Paraşüt kurslarına katılmak için kurs başlangıç tarihi itibarıyla 16 yaşından gün almış, en az ilköğretim okulu mezunu, 150-190 santimetre boyunda ve 48-90 kilo arasında ağırlığa sahip olmak gerekiyor.

Yamaç paraşütü kursları da 12-82 gün sürüyor ve kurs kapsamında 10 ile 65 arasında sorti uçuş yapılıyor. Yamaç paraşütü kurslarına katılmak için de planör ve paraşüt kursuna katılanlardaki özellikler aranıyor. Kurslar haziran ve ekim arasında İnönü ve Erzincan Eğitim merkezleri ve Fethiye'de düzenleniyor.

Yelkenkanat başlangıç kursları ise eylül ve ekim ayları arasında İnönü Meydan İşletme Müdürlüğünce veriliyor. 20 gün süren eğitimde, toplam 50 sorti uçuş yapılıyor. Katılım için 17 yaşından gün almış olmak, 165-195 santimetre arasında boya ve 50-95 arasında kiloya sahip olmak yeterli.

Ayrıca model uçak kursu için en az 14, İHA için en az 12, mikrolight ve gyrocopter için de en az 18 yaşında olunması gerekiyor.