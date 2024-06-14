Parçalı Bulutlu 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 14.06.2024 12:10

Bakan Tekin, öğrencilere karne dağıttı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinliklerine katılarak öğrencilere karne dağıttı.

Bakan Tekin, öğrencilere karne dağıttı
[Fotograf: AA]

Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokuluna gelen Bakan Tekin, okul bahçesinde öğrencilerin keyifli bir son hafta geçirmesi için hayata geçirilen kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra yeni müfredatın beceri temelli uygulamalarını da içeren "yıl sonu faaliyet haftası" etkinliklerini izledi.

Tekin, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıtmak için bir sınıfa çıktı. Burada bir öğrenci, Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i-Aksa isimli şiirini keman eşliğinde okudu.

Sınıf öğretmeniyle öğrencilere karnelerini dağıtan Tekin, öğrencilerle de sohbet etti.

Bakan Tekin, bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerine dağıtılan, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işlendiği yeni tasarımlı karne hakkında bilgiler verdi.

Bakan Tekin, öğrencilere karne dağıttı

Bir öğrencinin, okuldaki sınavların test olarak yapılmasını talep etmesinin ardından Tekin'in "LGS test. Bütün her şey de test olmasın, bazı şeyler de açık uçlu olsun. İstiyorsanız sınavlarınızı test yapalım, LGS'yi açık uçlu yapalım?" demesine öğrenciler "Hayır" yanıtını verdi.

Tekin, başka bir öğrencinin kantinlerde sıra olduğunu söylemesi üzerine "Kantindeki sırayı çözelim, tamam ona bakalım." dedi.

Bir başka öğrencinin ilkokullarda sınavların neden kaldırıldığına ilişkin sorusuna Tekin, "İlkokuldaki çocukları sınavla ölçmeye gerek yok. Çünkü onların okula gelmesi başlı başına güzel bir şey. Okula geldikleri için ödüllendirsek yeter. Zaten okula geldikleri, okulu sevdikleri için başarılı olurlar. Zaten ondan sonra hep sınava girecekler. Bari ilkokulda hiç olmazsa biraz rahat etsinler." yanıtını verdi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Tekin, okul bahçesindeki İstiklal Marşı törenine katıldı.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Son ders zili bugün çalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da
14:02
Yapay zeka, üniversitelerin ders müfredatına giriyor
14:27
İki ilde orman yangını
14:01
Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Müzakerelere başlayabiliriz
13:26
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
13:08
3 terörist etkisiz hale getirildi
Okulun tek öğrencisi Hasret, karne gününde Kızılay gönüllüleriyle çifte mutluluk yaşadı
Okulun tek öğrencisi Hasret, karne gününde Kızılay gönüllüleriyle çifte mutluluk yaşadı
FOTO FOKUS
Hakkari'de haziran ayında karla mücadele
Hakkari'de haziran ayında karla mücadele
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ