Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi

İTÜ, "nitelikli eğitim" kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi "yoksulluğa son" kategorisinde 5. ve "iklim eylemi" kategorisinde 7. oldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren "THE 2024 Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması"na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, "genel" kategoride, Türkiye'den 2 üniversite ilk 100'de, 4 üniversite ilk 200'de ve 8 üniversite ise ilk 300'de yer aldı. İTÜ 34'üncü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 88'inci sırada yer alarak ilk 100'e girmeyi başardı.

İlk 100'de yer alan İTÜ ve ODTÜ ile Abdullah Gül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, sıralamada 101-200 bandında yer alarak ilk 200'de yer alan 4 Türk üniversitesi oldu.

Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de sıralamada 201-300 bandına girmeyi başardı. İlk 1000'de yer alan üniversite sayısı ise 42 oldu.

2 üniversite üç kategoride ilk 10'da

THE, 2024 yılında 125 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 152 üniversiteyi araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört alanda ve 17 göstergede değerlendirdi.

Söz konusu göstergelerden üçünde Türk üniversiteleri dünyada ilk 10'a girdi.

İTÜ, "nitelikli eğitim" (erken yaşlara ve hayat boyu öğrenmeye katkıda bulunma ve kapsayıcı eğitim taahhüdü) kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi "yoksulluğa son" (açlıkla ilgili araştırma, gıda sürdürülebilirliği üzerine öğretim ve kampüste ve yerelde gıda israfı ve açlıkla mücadele taahhüdü) kategorisinde 5'inci, "iklim eylemi" (iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir geleceğin teşvik edilmesi taahhüdü) kategorisinde 7'nci oldu.

Türkiye 16 üniversite ile ilk 200'de en fazla üniversiteye sahip ülke

Türkiye, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin 15'inde ilk 100'de, 1 üniversite ile kaliteli eğitimde, 7 üniversite ile ilk 100'de ve 16 üniversite ile ilk 200'de en fazla üniversiteyle sıralamada yer alan ülke oldu. Türkiye, iyi sağlık ve refah alanında 51,9 ile en yüksek ortalama puanı aldı.

Öte yandan Türkiye, 100 üniversitesi ile sıralamada Hindistan'ın ardından dünyada en çok üniversiteye sahip ikinci ülke oldu.

Türkiye'den geçen yıl 84 üniversite sıralamaya girmişti.

"Türk üniversitelerinin ilk 10'a girmesi son derece etkileyici bir başarı"

THE Küresel İlişkiler Sorumlusu Phil Baty, Türk üniversitelerinin THE'nin 2024 Etki Sıralaması'ndaki konumundan özellikle etkilendiğini belirterek, "Türkiye, 100 üniversite ile dünyada en çok üniversiteye sahip ikinci ülke olarak, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu sosyal ve ekonomik etki yaratma konusunda saygınlığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Baty, "Bununla birlikte Türk üniversitelerinin üç ayrı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nde ilk 10'a girmesi son derece etkileyici bir başarıdır. Sıralamada geçen yıla kıyasla 447 üniversitenin daha yer aldığı ve dünya çapında rekabetin önemli ölçüde arttığı bir ortamda bu daha da etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Sıralamada, Western Sydney Üniversitesi dünya genelinde en iyi üniversite olurken, Avustralya genel kategoride ilk 10'da 4 üniversite ile en fazla üniversiteye sahip ülke oldu; bu ülkeyi 12'şer üniversite ile İngiltere ve Kanada izledi. İngiltere 25 üniversite ile ilk 100'de en fazla üniversiteye sahip ülke olarak kayda geçti.