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Eğitim
AA 06.07.2023 13:53

Tematik Spor Liseleri'ne başvurular bugün sona erecek

Yetenek sınavıyla öğrenci alınan okullara başvurular bugün sona erecek. Tematik spor liselerine de başvurular e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tematik Spor Liseleri'ne başvurular bugün sona erecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında, 31 olimpik branşta olmak üzere 33 ildeki 38 liseye öğrenci alımı yapılacak.

Tematik spor liselerine başvurular e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Spor liselerinde çerçeve öğretim programları ile protokol/proje kapsamında bireysel ve takım sporları ile ilgili spor alanında eğitim veriliyor.

Söz konusu liselerde binicilik, ragbi, sutopu, eskrim, güreş, voleybol, boks, halter, bisiklet, okçuluk, riatlon, cimnastik, atletizm, masa tenisi, atıcılık, yüzme, badminton, kayak, curling, kano, tekvando, hokey, basketbol, futbol, hentbol, buz pateni, yelken, kürek, judo, tenis, sportif tırmanış branşları yer alıyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı
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