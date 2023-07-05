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Eğitim
AA 05.07.2023 13:53

LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde lise adaylarına yönelik 81 ilde 20 bin 608 rehber öğretmen/psikolojik danışman ile başlattığı "tercih danışmanlığı" hizmeti sürüyor.

LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti sürüyor
[Fotograf: AA]

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ticaret Odası Ortaokulunda, lise adaylarına yönelik kurulan "tercih danışmanlığı" birimine gelen lise adayları, istedikleri okullar için yapacakları tercihler için rehber öğretmenlerle görüşmeler yapıyor.

Okulda görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmen Serap Sarı, öğrencilere gerekli bilgileri verip okulları tanıttıklarını, LGS merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme konularında danışmanlık verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin daha bilinçli, daha programlı şekilde tercihlerini yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Sarı, "Özellikle ailelerin istekleriyle çocukların isteklerini bağdaştırmaya çalışarak o şekilde tercihlerini sağlıyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu yıl tercih döneminin üç haftaya yayılmasıyla yoğunluk oluşmadığını belirten Sarı, titiz çalışmalar yürüterek doğru bir şekilde yerleşim yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Her bir öğrenciyle görüşmenin ortalama 20 dakika sürdüğünü söyleyen Sarı, "İlk geldiklerinde hemen yerleşimini yapmıyoruz. Daha sonraki haftalarda da öğrencilerin tercihlerini değişmesi halinde tekrar bir düzeltme yapıyoruz. Ona göre de daha sonrasında kesin tercih listeleri oluşmuş oluyor" dedi.

Tercih danışmanlığı birimine gelen lise adaylarından Yusuf Aydoğan, 3-4 meslek lisesi belirlediğini, rehber öğretmenlerin yönlendirmesiyle tercihlerine son şeklini vereceğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Depremden etkilenen öğrenciler uzaktan çevrim içi hizmet alabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde de tercih danışmanlığı birimleri hayata geçirildi. Bu kapsamda, bu illerdeki öğrenciler için 3 bin 749'u ortaokullarda, 252'si de halk eğitimi ve rehberlik araştırma merkezlerinde tercih danışmanlığı birimleri açıldı.

Depremin etkilediği iller veya diğer illere nakil giden öğrenciler başta olmak üzere, tercih danışmanlığı sürecinde sağlık sorunları nedeniyle yüz yüze hizmetlerden yararlanamayacak olanlara tercih danışmanlığı hizmeti, uzaktan çevirim içi olarak da sunulabilecek.

LGS'de 19 Temmuz'a kadar olan tercih sürecinde, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar, öğrenci ve velilere yönelik 81 il ve ilçelerde açılan birimlerde görev yapıyor.

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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