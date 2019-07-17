Türkiye, tekstil ve hazır giyim ihracatında dünyada 8’inci sırada. Aldığı pay da yüzde 3,1. Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'de tekstil sektörünü desteklemek için üniversitelerle el ele verdi.

Üniversitede tekstil mühendisliğini seçen ve ilk 20 binde yer alan öğrencilere asgari ücret, 20 bin ile 50 bin arasında yer alan öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i, 50 bin ile 80 bin arasındaki öğrencilere de asgari ücretin yarısı kadar burs verilecek.

Hedef tercih eden öğrenci sayısını artırmak

2018 yılında 16 üniversitenin tekstil mühendisliği bölümlerine 228 öğrenci kayıt oldu. Hedef bu sayının artırılması. Tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere mezun olduklarında iş imkanı da sağlanacak. Burs ve iş imkanının öğrencileri teşvik etmesi bekleniyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir, fabrikaları öğrencilere emanet etmenin onların daha tecrübeli bir şekilde mezun olmasını sağlayacağını söyledi.

13 üniversitedeki tekstil mühendisliği bölümleri için önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde 438 kontenjan ayrıldı.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Yunus Yaman