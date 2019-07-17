15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sınav üç oturum halinde yapılmış, adaylar Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi'nde başarılı olmak için ter dökmüştü.

Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, gece saatlerinde YKS sonuçlarının açıklandığını Twitter hesabından duyurmuştu. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

1 soru iptal edildi

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alan Yeterlilik Testi'nden 1 sorunun iptal edilerek, değerlendirme dışı bırakıldığı belirtildi.

Tercihler 23-29 Temmuz arasında yapılacak

2019 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı

Adaylar tercihlerini ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.

Kaynak: TRT Haber