İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yoldaki çatlaklardan çıkan yoğun duman çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bazı vatandaşların tehlikeye rağmen olay yerinden geçtiği, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

Dumanın sebebi: Yeraltı kablolarındaki yanma

İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Sokak emniyet şeridiyle kapatılırken, ekiplerin yaptığı çalışmada dumanın kaynağının yeraltı kablolarındaki yanma olduğu belirlendi.

Olay yerine giden elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Elektrik ekibi tarafından yanma olan noktaya müdahale edildi. Yeraltı kablolarında arıza giderildikten sonra bölgeye enerji tekrar verildi.

Kaynak: DHA