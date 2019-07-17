Türkiye
İstanbul merkezli 7 ilde ByLock operasyonu: 12 gözaltı kararı
17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:54 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, ByLock kullandıkları tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 3 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 7 ildeki operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı, 9 kişi ise aranıyor.
Kaynak: TRT Haber
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